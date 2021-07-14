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Під Одесою молодь влаштувала дискотеку у міській маршрутці (відео)

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Одеська область, Середа 14 липня 2021 16:25
Під Одесою молодь влаштувала дискотеку у міській маршрутці (відео) Колаж РБК-Україна: під Одесою у маршрутці влаштували дискотеку
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ізмаїлі Одеської області маршрутці під час руху пасажири влаштували дискотеку. Вони голосно ввімкнули музику і почали танцювати у салоні автобуса.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Одеса".

На ньому можна побачити, як молоді люди піднялися з пасажирських місць і почали танцювати під сучасну музику. Однак, через деякий час до компанії до компанії додалися нові пасажири.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в автобусі звалилася частина даху.

Також в Одесі туристів замість двоповерхового будинку поселили у підвалі із фейковим видом на море.

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