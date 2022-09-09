Под Одессой мальчика в приемной семье держали на цепи. Соседи "не хотели портить отношения" и молчали

Оказалось, что мальчик проживает в Березовском районе вместе с родной тетей и ее семьей, которая взяла опеку над племянником после смерти родных родителей.

Полицейские зафиксировали вопиющий случай домашнего насилия в отношении мальчика вчера, в ходе мониторинга соцсетей.

Как выяснилось, данная семья не состоит на учете Службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Перед этим никаких обращений к правоохранителям о конфликтах в семье или противоправных действий в отношении детей - не поступало.

"Семья находится под социальным сопровождением государства как опекунская, поэтому социальные работники вместе с полицейскими ранее посещали указанную семью по месту жительства, семья имела надлежащие условия для проживания и развития детей", - говорится в публикации.

Правоохранители опросили и членов семьи, и их соседей. Как рассказал дядя мальчика, ребенка он посадил на цепь, когда жены не было дома. А объяснил свои действия тем, что малыш якобы "наносит вред, не слушается и убегает из дома".

"По словам снявшего событие на телефон соседа, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия в отношении ребенка. Вместе с тем, это событие имело место в июне текущего года, и сосед в полицию не обратился, аргументируя это тем, что не хотел портить отношения с соседями", - информируют правоохранители.

Опекун посадил 7-летнего мальчика на цепь в селе под Одессой (фото: скриншот с видео)

То самое видео с малышом, привязанным цепью, которое увидели "копы" в сети и спасли ребенка, можно посмотреть по этой ссылке.

Работники Службы по делам детей приняли решения забрать мальчика из семьи ради его безопасности. Сейчас малыша на время устроили в больницу. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе мальчика.

По факту происшествия полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям УК: ч. 1 ст. 126-1 (Домашнее насилие), ч. 1 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего).

Следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия продолжаются.