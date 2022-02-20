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В Луцке горе-мать бросила в больнице маленькую дочку. Женщину уже лишали прав на 8 детей

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Луцк, Воскресенье 20 февраля 2022 08:25
В Луцке горе-мать бросила в больнице маленькую дочку. Женщину уже лишали прав на 8 детей Фото: в Луцке мать оставила ребенка в больнице, ушла и не возвращалась
Автор: Владимир Костырин

В Луцке женщина пришла в больницу с полуторагодовалой дочкой и просто оставила ее в приемном отделении, заявив работникам медучреждения, что не имеет средств на содержание ребенка.

Об этом передает "12 канал" в Telegram-канале.

После инцидента, который произошел в Волынской областной инфекционной больнице еще 18 февраля, женщину принялись искать.

Позже удалось выяснить, что для матери, которая бросила дочь, такой поступок - не редкость.

Так, оказалось, что уроженка Владимира 1984 года рождения перед этим была лишена права опеки и попечительства в отношении восьми ее детей.

Уточняется, что брошенная малышка здоровая, ее оставили в больнице с работниками ювенальной превенции.

Начальница сектора ювеналов области Инна Остапович позже отметила в комментарии ИА "Волынь Post", что удалось найти бабушку девочки.

Саму же маму малышки в розыск не объявляли, так как она сама покинула ребенка, который впоследствии был передан соответствующим службам.

"Соответствующие службы об этой маме знают", - добавила Остапович.

В Луцке горе-мать бросила в больнице маленькую дочку. Женщину уже лишали прав на 8 детей

Мать бросила маленькую дочку в больнице Луцка. Оказалось, что перед этим ее лишили права опеки на 8 детей (фото: t.me/channel12vol)

Ранее сообщалось, что в Донецкой области мать бросила 2-летнего сына в чужом городе на улице и ушла пьянствовать.

Также мы писали о том, что перед этим под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка.

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Луцк Ювенальная служба
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