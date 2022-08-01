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В Харькове пьяная горе-мать лежала на улице: рядом сидел перепуганный малыш

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Харьков, Понедельник 01 августа 2022 19:47
В Харькове пьяная горе-мать лежала на улице: рядом сидел перепуганный малыш В Харькове пьяная мать лежала на улице, а рядом сидел ее сын (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Харькове полиция обнаружила женщину в невменяемом состоянии на улице. Она лежала совершенно пьяная на земле. А рядом с ней находился ребенок.

Детали рассказали на странице Полиции Харьковской области в Facebook.

В воскресенье поздно вечером в полицию поступил звонок с сообщением, о том, что в Слободском районе на улице лежит женщина и рядом с ней находится маленький мальчик.

Патрульная полиция прибыла по указанному адресу и обнаружила 37-летнюю женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщина была в таком состоянии, что просто бросила на произвол своего шестилетнего сына. Объяснить сотрудникам полиции и ювенальной превенции она ничего не могла.

Мальчик рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что живет с мамой вдвоем. Никаких близких родственников у семьи не оказалось. Сотрудники ювенальной превенции приняли решение передать ребенка в медицинское учреждение.

В Харькове пьяная горе-мать лежала на улице: рядом сидел перепуганный малышСейчас малыш находится в больнице - его осмотрели врачи и его жизни ничего не угрожает.

А вот 37-летняя харьковчанка будет привлечена к административной ответственности - за невыполнение родительских обязанностей.

Полицейские ювенальной превенции составили протокол об административном нарушении по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, которые их замещают, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

В Харькове пьяная горе-мать лежала на улице: рядом сидел перепуганный малыш

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Кривом Роге едва не утонул ребенок - люди вокруг вели себя неадекватно и мешали спасателям.

А еще писали о том, что в парке Мелитополя обнаружили тело замученной девочки.

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