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Что натворила непогода в Украине: впечатляющие фото и видео "армагеддона"

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 12:11
Что натворила непогода в Украине: впечатляющие фото и видео "армагеддона"
В Украине продолжается непогода (коллаж РБК-Украина)

В сети показали последствия непогоды в Украине

В Украину пришел циклон, который обусловил многочисленные осадки и грозы на территории нашей страны. Сильные ливни натворили очень много бед, от них некоторые села превратились в реки.

Например, в Запорожье, от осадков улицы превратились в реки, потоки воды затопили город. В некоторых местах не выдержал асфальт, а потому вода стекала просто в пропасти, образовавшиеся посреди дороги.

Фотографиями и видео делятся местные жители в социальных сетях.

В Николаеве непогода бушевала не меньше. Там за час выпала практически месячная норма дождя. От сильного ветра упали деревья, а транспорт в городе совсем остановился в страшных заторах.

Николаев после дождя 16 июня (видео: YouTube)

В Закарпатье также бушевал сильный ливень, который затопил улицы городов.

А вот в городе Токмак Запорожской области люди были шокированы тем, что ливень принес с собой и огромный град.

Что натворила непогода в Украине: впечатляющие фото и видео &quot;армагеддона&quot;В Токмаке прошел ливень с градом (фото: 061.ua)

Как мы ранее сообщали, 17 июня синоптики объявили по Украине штормовое предупреждение. Дожди в ближайшее время не отступят, они прекратятся только в конце недели.

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Автор: Людмила Жукова

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