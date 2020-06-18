Під Одесою через потужні зливи затопило ціле село (фото і відео)

Під Одесою затопило село після злив (колаж РБК-Україна)

Через негоду і сильні дощі потоп у селі стається вже не вперше

Під Одесою затопило ціле село після сильної зливи, через що у населеному пункті були пошкоджені кілька будинків, а вода стояла майже по пояс. Деякі жителі Старої Некрасівки Ізмаїльського району залишились без житла після мокрої стихії.

У результаті значних опадів у селі затопленими виявилися 16 дворів, залиті майже всі підвали глибиною понад 2 метри. Про це повідомляє "Думська".

Також зазначається, що рятувальники 17 червня до самої темряви відкачували з них воду.

Найбільше постраждала вулиця Гагаріна в пониззі балки Манкахіу, яка розділяє Стару Некрасівку на дві частини.

Після того, як вода через зливи стала стрімко прибувати, багато жителів не могли потрапити додому протягом декількох годин.

Потужний зливовий потік зсував важкі предмети у дворах. У однієї з місцевих мешканок обрушився будинок, а саму жінку ледве встигли врятувати з хати через вікно. Без житла залишилася також її сусідка: її будинок залило до підвіконь. Жінку тимчасово забрав до себе син.

У багатьох дворах повністю обвалилися госпбудівлі, також обвалилася бетонна плита на мосту через балку.

Під Одесою затопило село через сильні дощі (фото: dumskaya.net)

Між тим, нинішня НП вже не перше в Старій Некрасівці - у селі регулярно стаються підтоплення. Так, у 1988 році вода зруйнувала три житлових будинки. Останній раз серйозний потоп був у 2012 році.

Під час дощів постійно страждає понад 70 городніх ділянок, через що селяни не можуть нічого вирощувати на землі, хоча щорічно платять за неї податок до 500 гривень.

Під Одесою після потопу в селі через зливи сталися руйнування (фото: dumskaya.net)

На думку місцевих жителів, причиною затоплень є те, що підземна водостічна труба довжиною 1700 метрів, прокладена вздовж балки Манкахіу, давно замулилася, чистити її нікому, й під час сильних дощів стоки, що не знаходять виходу, заливають двори селян.

Відео: Потоп в селі під Одесою після злив

Раніше повідомлялося, що недавно циклон і негода натворили в Україні багато бід у різних регіонах, і в мережі показали вражаючі фото і відео "армагеддону".

Також кілька днів тому через сильні зливи село на Прикарпатті пішло під воду.

Але від опадів страждають і великі міста. Так, у Миколаєві злива затопила центр міста, в Ужгороді - цілий район, а ряд масивів у Києві також пішли під воду після чергової зливи.

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Автор: Володимир Костирін