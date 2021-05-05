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Под Одессой из-за ЧП затопило город: что там происходит

Автор: Светлана Мащенко

В городе Черноморск Одесской области случилось ЧП из-за которого затопило центр города утром 5 мая.

Об этом сообщает местное издание IT-3 со ссылкой на КП "Черноморскводоканал".

"5 мая около 8 утра в Черноморске на пересечении 1 Мая и Проспекта мира образовалась огромная лужа. По словам коммунальщиков, это последствия аварии на водоканале", - говорится в сообщении.

Технические неполадки начались около 6 утра на Проспекте Мира.

Фото: Центр Черноморска затопило водой (it3.online)

В результате ЧП многие дома города остались без воды. Из-за поломки школа № 7 не будет работать в этот день.

Известно, что вода бьет из люка в центре перекрестка. И по состоянию на 9 утра рабочие все еще занимались ремонтом на месте, чтобы устранить неполадки.

Видео: В Черноморске произошло ЧП (it3.online)

Напомним, что недавно в центре Киева на улице забил "гейзер", высота которого достигала 7-го этажа.

Также сообщалось, что в Подольском районе Киева в результате прорыва трубы затопило улицу.

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