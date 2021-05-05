RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Одесою через НП затопило місто: що там відбувається

Автор: Світлана Мащенко

У місті Чорноморськ Одеської області сталася НП через яку затопило центр міста зранку 5 травня.

Про це повідомляє місцеве видання IT-3 з посиланням на КП "Чорноморськводоканал".

"5 травня близько 8 ранку в Чорноморську на перетині 1 травня і проспекту Миру утворилася величезна калюжа. За словами комунальників, це наслідки аварії на водоканалі", - йдеться в повідомленні.

Технічні неполадки почалися близько 6 ранку на проспекті Миру.

Фото: Центр Чорноморська затопило водою (it3.online)

В результаті НП багато будинків міста залишилися без води. Через поломку школа № 7 не працюватиме в цей день.

Відомо, що вода б'є з люка в центрі перехрестя. І станом на 9 ранку робітники все ще займалися ремонтом на місці, щоб усунути неполадки.

Відео: у Чорноморську сталася НП (it3.online)

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Києва на вулиці забив "гейзер", висота якого сягала 7-го поверху.

Також повідомлялося, що у Подільському районі Києва в результаті прориву труби затопило вулицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України трубопровод