Під Одесою через НП затопило місто: що там відбувається

"5 травня близько 8 ранку в Чорноморську на перетині 1 травня і проспекту Миру утворилася величезна калюжа. За словами комунальників, це наслідки аварії на водоканалі", - йдеться в повідомленні.

Технічні неполадки почалися близько 6 ранку на проспекті Миру.

Фото: Центр Чорноморська затопило водою (it3.online)

В результаті НП багато будинків міста залишилися без води. Через поломку школа № 7 не працюватиме в цей день.

Відомо, що вода б'є з люка в центрі перехрестя. І станом на 9 ранку робітники все ще займалися ремонтом на місці, щоб усунути неполадки.

Відео: у Чорноморську сталася НП (it3.online)