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Под Одессой четырехлетний ребенок шагнул из окна: родителей дома не было

Автор: Людмила Жукова

В Одесской области в городе Черноморск из окна выпал четырехлетний ребенок. Малыш шагнул из окна третьего этажа и просто чудом остался жив.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

Как все произошло

Отмечается, что четырехлетний малыш выпал из окна в то время, когда 10-летний брат, на которого оставили ребенка, отвлекся. Родителей детей дома в это время не было.

Падение маленького мальчика заметили люди на улице и вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, малыш сначала упал на козырек магазина, а потом на асфальт. Именно это спасло ребенку жизнь.

Интересно, что медики увезли пострадавшего ребенка без согласия родителей. Они так и не пришли домой и дозвониться к ним не смогли.

В Черноморске из окна выпал ребенок (фото: t.me/odesalivetv)

Как мы ранее писали, под Запорожьем несовершеннолетние на Mercedes пугали 12-летнего ребенка.

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Одесса