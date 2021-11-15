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Під Одесою чотирирічна дитина ступила з вікна: батьків вдома не було

Автор: Людмила Жукова

В Одеській області в місті Чорноморськ з вікна випала чотирирічна дитина. Малюк ступив з вікна третього поверху і просто дивом залишився живий.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

Як все сталося

Відзначається, що чотирирічний малюк випав з вікна в той час, коли 10-річний брат, на якого залишили дитину, відволікся. Батьків дітей вдома в цей час не було.

Падіння маленького хлопчика помітили люди на вулиці й викликали швидку допомогу. За словами очевидців, малюк спочатку впав на козирок магазину, а потім на асфальт. Саме це врятувало дитині життя.

Цікаво, що медики відвезли постраждалу дитину без згоди батьків. Вони так і не прийшли додому і додзвонитися до них не змогли.

У Чорноморську з вікна випала дитина (фото: t.me/odesalivetv)

Як ми раніше писали, під Запоріжжям неповнолітні на Mercedes лякали 12-річну дитину.

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Одеса