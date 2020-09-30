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Под Одессой на берегу обнаружили загадочное существо (фото)

Одесса, Среда 30 сентября 2020 16:45
Под Одессой на берегу обнаружили загадочное существо (фото)
Морской берег (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

На берегу Черного моря нашли тело неизвестного существа

В Одесской области на берег Черного моря выбросило загадочное существо. Его тушку обнаружили в Затоке, на станции Лиманская. Пользователи сети предположили, что это может быть морская свинья.

Фотографию неизвестного существа опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

Под Одессой на берегу обнаружили загадочное существо (фото)

Загадочное существо под Одессой (фото: Telegram-канале "Одесса INFO")

Напомним, в Киеве рыбак выловил рыбу с человеческими зубами. Такой улов мужчине попался на столичных Позняках в озере Жандарка. При этом рыбак надеялся в тот день поймать толстолобика.

Как оказалась на его крючок попался бурый (черный) паку. У этой рыбы квадратные зубы, и они очень сильно напоминают человеческие. Паку оказался серьезных размеров. Он больше, чем мужская нога.

Рыбак назвал эту рыбу "настоящей пираньей", но это не совсем так. Паку является родственницей пираньи, она всеядна, но имеет уклон в вегетарианство.

При этом у пираньи зубы острые и треугольные, а у паку они квадратные. Пользователи сети думают, что в это озеро она попала после того, как кто-то выпустил ее из своего аквариума.

Молодые рыбы употребляют зоопланктон, насекомых, улиток, а взрослые - в основном растительноядны. Крепкие зубы позволяют паку раскусывать даже орехи.

Ранее мы писали о том, что в Украине появится мясо экзотического животного, стоимость которого шокирует.

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Новости Украины Жизнь ОдессаЧерное море
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