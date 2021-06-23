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Под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок: какая причина (фото)

Новина українською →
Одесса, Среда 23 июня 2021 15:33
Под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок: какая причина (фото) Коллаж РБК-Украина: тысячи мертвых креветок выбросило на берег
Автор: Тетяна Самарук

Под Одессой на берег Хаджибейского лимана выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса INFO".

Как видно на фото, побережье устлано трупами морских раков.

По словам сотрудника Научного Института морской биологии Евгения Соколова, причин мора креветки в Лимане может быть много.

Однако, это могло произойти из-за резкого повышения температуры или из-за загрязнения воды после недавних ливней.

Под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок: какая причина (фото)

Фото: под Одессой на берег выбросило тысячи креветок (фото t.me/Одесса.info)

В комментариях пользователей волнует, из-за чего могло выбросить креветок. В то же время пишут, что некоторые люди могут их продавать на Привозе.

  • Сейчас самые умные начнут их продавать на Привозе
  • Вот это самое страшное, что есть такие, кто действительно их соберет и пойдет продавать
  • Опять слили какую-то химию в лиман
  • Каждый год такое случается. Не паникуйте
  • Только позавчера гуляли там и купались. Все было нормально, а тут уже такие новости. Ужас
  • Так там все канализацию сливают.

Ранее мы сообщали, что на пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за угрозы инфекций.

Также в Одесской области по Черному морю пронесся смерч.

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Одесса море креветки
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