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Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: яка причина (фото)

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Одеса, Середа 23 червня 2021 15:33
Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: яка причина (фото) Колаж РБК-Україна: тисячі мертвих креветок викинуло на берег
Автор: Тетяна Самарук

Під Одесою на берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Як видно на фото, узбережжя встелене трупами морських раків.

За словами співробітника наукового Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато.

Однак, це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після нещодавніх злив.

Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: яка причина (фото)

Фото:під Одесою на берег викинуло тисячі креветок (t.me/Одесса.info)

У коментарях користувачів хвилює, через що могло викинути креветок. Водночас пишуть, що деякі люди можуть їх продавати на Привозі.

  • Зараз найрозумніші почнуть їх продавати на Привозі
  • Ось це найстрашніше, що є такі, хто дійсно їх збере і піде продавати
  • Знову злили якусь хімію в лиман
  • Кожен рік таке трапляється. Не панікуйте
  • Тільки позавчора гуляли там і купалися. Все було нормально, а тут вже такі новини. Жах
  • Так там всі каналізацію зливають.

Раніше ми повідомляли, що на пляжах Одеси не рекомендують купатися через загрозу інфекцій.

Також в Одеській області по Чорному морю пронісся смерч.

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Одеса море креветки
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