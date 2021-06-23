Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: яка причина (фото)

Під Одесою на берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Як видно на фото, узбережжя встелене трупами морських раків.

За словами співробітника наукового Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато.

Однак, це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після нещодавніх злив.

Фото:під Одесою на берег викинуло тисячі креветок (t.me/Одесса.info)

У коментарях користувачів хвилює, через що могло викинути креветок. Водночас пишуть, що деякі люди можуть їх продавати на Привозі.