Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: яка причина (фото)
Під Одесою на берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.
Про це повідомляють в Telegram-каналі "Одеса INFO".
Як видно на фото, узбережжя встелене трупами морських раків.
За словами співробітника наукового Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато.
Однак, це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після нещодавніх злив.
Фото:під Одесою на берег викинуло тисячі креветок (t.me/Одесса.info)
У коментарях користувачів хвилює, через що могло викинути креветок. Водночас пишуть, що деякі люди можуть їх продавати на Привозі.
- Зараз найрозумніші почнуть їх продавати на Привозі
- Ось це найстрашніше, що є такі, хто дійсно їх збере і піде продавати
- Знову злили якусь хімію в лиман
- Кожен рік таке трапляється. Не панікуйте
- Тільки позавчора гуляли там і купалися. Все було нормально, а тут вже такі новини. Жах
- Так там всі каналізацію зливають.
Раніше ми повідомляли, що на пляжах Одеси не рекомендують купатися через загрозу інфекцій.
Також в Одеській області по Чорному морю пронісся смерч.