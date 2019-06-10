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Утечка химикатов в Рось: откуда украли яд и какие последствия аварии

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 09:21
Утечка химикатов в Рось: откуда украли яд и какие последствия аварии
Фото: коллаж РБК-Украина

Результаты экспертизы по химикатам, которые попали в реку Рось, объявят сегодня

Химикаты попали в реку Рось перед Киевской областью, и в Белой Церкви с вечера 9 июня было отключено водоснабжение. Сначала сообщалось, что микроавтобус перевозил инсектицид "Нурал B", но на месте аварии стало известно о других веществах - удобрениях для растений, которые также опасны для человека. В полиции проинформировали о том, что емкости с химикатами были похищены из двух местных фермерских хозяйств.

Отметим, что эксперты уже взяли воду из реки Рось на пробу, и сегодня объявят результаты экспертизы во время пресс конференции в Корсуне.

Сам водитель Mersedes Sprinter скрылся после ДТП, его разыскивают правоохранители. Полиция открыла два уголовных производства - из-за загрязнения водоема и кражи емкостей с химикатами. 

Машина съехала с дороги около 5 утра 9 июня, врезалась в дерево и попала в водоем в селе Збаржевка (Винницкая область). Также транспорт загорелся. 

Микроавтобус был без номерных знаков.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что ситуация с загрязнением водоемов гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений после аварии в Винницкой области находится на контроле у ​​местных органов исполнительной власти и спасателей.

"Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области принято решение о прекращении работы водозабора с 23 ч. 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды. Сейчас гражданам рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки Рось", - написал он в Facebook.

Утечка химикатов в Рось: откуда украли яд и какие последствия аварии

Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Как рассказал сельский глава Збаржевки Василий Манилец, сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия через полчаса после вызова, передает "5 канал".

"Потушили. Оцепили здесь место, они молодцы, оперативно ребята сделали. Приехала полиция наша, приехали те представители, чьи эти яды были. Мы вытащили на участок посреди дороги и представителей, у которых эти яды похитили, начали сразу выгружать и ограждать от водоема", - сказал он.

Начальник Государственной экологической инспекции Винницкой области Юрий Дубовой высказался относительно последствия попадания химикатов в воду. 

"Негативное влияние есть, но его уровень, он может быть не так велик. Мы не наблюдаем массовую гибель рыбы или других живых организмов. На сегодня такого нет", - рассказал он.

Напомним, в 2018 году в Тернопольской области после обработки полей химикатами в больницу с отравлением обратились 252 человека, 99 из них - дети. Все пострадавшие проходили амбулаторное лечение дома. 

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Крыму в районе Керчи может резко ухудшиться экологическая ситуация. К риску обострения экоситуации привела разборка строительными предприятиями хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината.

Утечка химикатов в реку: запасов чистой воды в Белой Церкви хватит на сутки Черное море "позеленело": экологи бьют тревогу
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