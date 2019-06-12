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В Одеській області вводять карантин: постраждав курорт в Затоці

STYLERЖиття    12.06.2019 - 21:02
В Одеській області вводять карантин: постраждав курорт в Затоці
Відпочинок у Затоці під загрозою (facebook.com/travelagency)

Відпочиваючим не рекомендується везти в Затоку своїх тварин

В курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області вводять карантин на два місяці. Про це повідомляє ТСН з посиланням на начальника районного управління Держспоживслужби Петра Семика.

В Затоці фахівці виявили кішку, яка заражена сказом. Фахівці деякий час спостерігали за твариною, а після смерті кішки провели аналізи, які підтвердили, що вона була інфікована сказом. Люди від контакту з твариною не постраждали.

В Одеській області вводять карантин: постраждав курорт в Затоці

Кішка стала причиною карантину в Затоці (pixabay.com)

Комісія, яка була створена з нагоди зафіксованого випадку сказу, вирішила ввести в Затоці карантин на два місяці. Всі тварини курортного селища в обов'язковому порядку отримають щеплення від сказу, а в Затоку буде заборонено ввозити тварин з інших регіонів.

Як запевнили медики, препаратів для вакцинації тварин вистачає. А для людей є 30 вакцин від сказу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Одесі та Одеській області раптово "позеленіло" море. Екологи почали бити на сполох і висловили рекомендації для відпочивальників - не купатися в морі і не виловлювати в ньому рибу і різні морські мікроорганізми.

А також раніше ми писали про те, що в річку Рось після ДТП вилилася велика кількість хімікатів, які викрали з підприємств. В місці зараження фахівці заборонили купатися, напувати худобу і ловити рибу.

У Чорному морі не можна купатися і ловити рибу: що сталося Чорне море "позеленіло": екологи б'ють на сполох
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