В Одесской области подростки хотели сделать селфи и провалились под лед: фото почти стоило жизни

В селе Корсунцы Одесской области трое ребят едва не утонули. Все из-за того, что подростки хотели сделать фотографию на льду.

Так, дети решили сделать селфи на местном пруду, ведь поверхность водоема как раз замерзла. Однако, как только ребята встали на лед, он треснул. Подростки в возрасте от 11 до 14 лет оказались в ледяной воде.

До берега было не очень далеко, поэтому детям удалось выбраться из воды самостоятельно. Сразу после этого они пришли к местной жительнице и обратились за помощью.

Женщина вызвала скорую помощь и полицию. К счастью, ребята обошлись переохлаждением.

Правоохранители всех трех подростков вернули домой, а на родителей составили административные протоколы. Их привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Правила спасения из ледяной воды

В случае попадания в ледяную воду необходимо не поддаваться панике, не кричать, если рядом никого нет, ведь так только зря потратите силы. Также не делать резких движений, стабилизировать дыхание и избегать погружения с головой.

Нужно раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытаться осторожно налечь грудью на край льда и закинуть одну, а затем и другую ногу на лед.

Выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда вы пришли, где прочность льда уже известна и медленно ползите к берегу.