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В Одеській області підлітки хотіли зробити селфі та провалилися під лід: фото майже коштувало життя

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Одеська область, Середа 29 грудня 2021 14:58
В Одеській області підлітки хотіли зробити селфі та провалилися під лід: фото майже коштувало життя Під Одесою хлопці ледь не втопились у крижанів воді (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Корсунці Одеської області троє хлопців ледь не втопилися. Все через те, що підлітки хотіли зробити фотографію на льоду.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Так, діти вирішили зробити селфі на місцевому ставку, адже поверхня водойми якраз замерзла. Однак, щойно хлопці стали на кригу, вона тріснула. Підлітки, віком від 11 до 14 років, опинилися в крижаній воді.

До берега було не дуже далеко, тож дітям вдалося вибратися з води самостійно. Відразу після цього вони прийшли до місцевої жительки та звернулися за допомогою.

Жінка викликала швидку допомогу та поліцію. На щастя, хлопці обійшлися переохолодженням.

Правоохоронці усіх трьох підлітків повернули додому, а на батьків склали адміністративні протоколи. Їх притягнуть до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Правила порятунку з крижаної води

У разі потрапляння в крижану воду необхідно не піддаватись паніці, не кричати, якщо поруч нікого немає, адже так тільки даремно витратите сили. Також не робити різких рухів, стабілізувати подих та уникати занурення з головою.

Потрібно розкинути руки в сторони та постаратися зачепитися за крайку льоду, додавши тілу горизонтальне положення у напрямку плину. Спробувати обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім й іншу ногу на лід.

Вибравшись на кригу, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома і повільно повзіть до берега.

Раніше ми повідомляли, що у Черкасах курсанти героїчно кинулися рятувати рибалок, які провалилися під лід.

Також ми писали, що у Києві на озері дівчина каталася на ковзанах і провалилася під лід.

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