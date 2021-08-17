В одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину (видео)

В Одессе вечером 16 августа произошел инцидент на одной из остановок маршрутного такси. Пассажиры толпой накинулись и избили мужчину, который пнул ногой выходившую из салона женщину.
Об этом сообщает местный канал Одесса INFO.
"Мужик пнул ногой женщину, когда она выходила из маршрутки. Потом его вытащили и начали вершить самосуд", - подписано видео.
На кадрах видно уже завершение конфликта - разборки, крики. А сам виновник инцидента стремительно удаляется, перебегая на красный проезжую часть.
"Героя" чем только не били - руками, ногами, по голове, туловищу, ногам. На прощание он получил еще пару пинков.
Скриншот: В Одессе случилась драка в маршрутке
"Его расчленить надо, мразь!" - выкрикивала одна из пассажирок.
Пострадавшую несколько пассажиров успокаивали неподалеку маршрутки.
Судя из комментариев, инцидент случился в 168 маршрутке.
Видео можно посмотреть по ссылке тут.
Пользователи сети в шоке от произошедшего и активно обсуждают конфликт:
Ранее мы писали, что в маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву.
Также сообщалось, что киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки.