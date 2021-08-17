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В одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Одессе вечером 16 августа произошел инцидент на одной из остановок маршрутного такси. Пассажиры толпой накинулись и избили мужчину, который пнул ногой выходившую из салона женщину.

Об этом сообщает местный канал Одесса INFO.

"Мужик пнул ногой женщину, когда она выходила из маршрутки. Потом его вытащили и начали вершить самосуд", - подписано видео.

На кадрах видно уже завершение конфликта - разборки, крики. А сам виновник инцидента стремительно удаляется, перебегая на красный проезжую часть.

"Героя" чем только не били - руками, ногами, по голове, туловищу, ногам. На прощание он получил еще пару пинков.

Скриншот: В Одессе случилась драка в маршрутке

"Его расчленить надо, мразь!" - выкрикивала одна из пассажирок.

Пострадавшую несколько пассажиров успокаивали неподалеку маршрутки.

Судя из комментариев, инцидент случился в 168 маршрутке.

Видео можно посмотреть по ссылке тут.

Пользователи сети в шоке от произошедшего и активно обсуждают конфликт:

  • Мало дали
  • Зачем нам зоопарк?
  • Это все 168 виновна.
  • Надо было еще за это штраф наложить. Получился бы страйк у мужика.
  • Дед - красава. Каратист по ходу в прошлом
  • Запрячь это все быдло бухое и катать туристов по Дерибасовской. Больше толку.

Ранее мы писали, что в маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву.

Также сообщалось, что киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки.

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