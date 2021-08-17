В одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину (видео)

"Мужик пнул ногой женщину, когда она выходила из маршрутки. Потом его вытащили и начали вершить самосуд", - подписано видео.

На кадрах видно уже завершение конфликта - разборки, крики. А сам виновник инцидента стремительно удаляется, перебегая на красный проезжую часть.

"Героя" чем только не били - руками, ногами, по голове, туловищу, ногам. На прощание он получил еще пару пинков.

Скриншот: В Одессе случилась драка в маршрутке

"Его расчленить надо, мразь!" - выкрикивала одна из пассажирок.

Пострадавшую несколько пассажиров успокаивали неподалеку маршрутки.

Судя из комментариев, инцидент случился в 168 маршрутке.

Видео можно посмотреть по ссылке тут.

Пользователи сети в шоке от произошедшего и активно обсуждают конфликт: