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В маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву

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Киев, Четверг 03 июня 2021 10:11
В маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву Коллаж РБК-Украина: В маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве поймали вора-карманника в маршрутке. Он "работал" не сам, но его напарнику удалось сбежать. Жертвой ограбления стал молодой парень, который обнаружил пропажу денег из сумки-бананки, а поймать преступника ему помогали женщины.

Видео с "героем" появилось в Facebook Киев Оперативный.

Парень по имени Максим ехал в маршрутке с Оболони на Троещину, и в какой-то момент выявил отсутствие денег в сумке. Решив, что потерял, стал оглядываться по сторонам. Тогда пожилая женщина стала ему показывать на двоих мужчин, что, мол, они украли деньги.

В итоге оба карманника стали первыми поднимать шум и кричать водителю маршрутки, чтобы тот остановил, якобы, они видели, кто украл деньги и смогут его догнать.

После остановки карманник, что покрупнее, стал убегать, его даже пыталась схватить девушка, но вырвала только сумку. А второго - хромого напарника "аккуратно положили на траву".

Карманник рассказал, что он из Грузии, ему 38 лет и зовут его Заза Шелия. В Украине живет последние три года и временно не работает.

При этом он утверждает, что деньги не воровал, а нашел их и хотел вернуть парню.

Видео: В Киеве поймали хромого карманника в маршрутке (Киев Оперативный)

Пользователи сети выражают свое недовольство в комментариях:

  • Уроди кончені. Руки ламати.
  • Щипачи уже не те...
  • Команда реформаторів з сонячної Грузії.
  • Треба карати на місці!

Ранее сообщалось, что работу наглых карманников в магазинах Киева сняли на видео.

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