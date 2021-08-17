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В Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку (відео)

Автор: Світлана Мащенко

В Одесі ввечері 16 серпня стався інцидент на одній із зупинок маршрутного таксі. Пасажири натовпом накинулися і побили чоловіка, який штовхнув ногою жінку, що виходила з салону.

Про це повідомляє місцевий канал Одеса INFO.

"Мужик штовхнув ногою жінку, коли вона виходила з маршрутки. Потім його витягли і почали вершити самосуд", - підписано відео.

На кадрах видно вже завершення конфлікту - розборки, крики. А сам винуватець інциденту стрімко віддаляється, перебігаючи на червоний проїжджу частину.

"Героя" чим тільки не били - руками, ногами, по голові, тулубу, ногах. На прощання він отримав ще пару стусанів.

Скріншот: в Одесі сталася бійка в маршрутці

"Його розчленувати треба, мерзоту!" - вигукувала одна з пасажирок.

Постраждалу кілька пасажирів заспокоювали неподалік маршрутки.

Судячи з коментарів, інцидент трапився в 168 маршрутці.

Відео можна подивитися за посиланням тут.

Користувачі мережі в шоці від події і активно обговорюють конфлікт:

  • Мало дали
  • Навіщо нам зоопарк?
  • Це все 168 винна.
  • Треба було ще за це штраф накласти. Вийшов би страйк у мужика.
  • Дід - красава. Каратист по ходу в минулому
  • Запрягти це все бидло бухе і катати туристів по Дерибасівській. Більше толку.

Раніше ми писали, що у маршрутці Києва на гарячому спіймали кульгавого кишенькового злодія і акуратно поклали на траву.

Також повідомлялося, що київський маршрутник насмішив умовами перевезення.

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