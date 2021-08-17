В Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку (відео)
В Одесі ввечері 16 серпня стався інцидент на одній із зупинок маршрутного таксі. Пасажири натовпом накинулися і побили чоловіка, який штовхнув ногою жінку, що виходила з салону.
Про це повідомляє місцевий канал Одеса INFO.
"Мужик штовхнув ногою жінку, коли вона виходила з маршрутки. Потім його витягли і почали вершити самосуд", - підписано відео.
На кадрах видно вже завершення конфлікту - розборки, крики. А сам винуватець інциденту стрімко віддаляється, перебігаючи на червоний проїжджу частину.
"Героя" чим тільки не били - руками, ногами, по голові, тулубу, ногах. На прощання він отримав ще пару стусанів.
Скріншот: в Одесі сталася бійка в маршрутці
"Його розчленувати треба, мерзоту!" - вигукувала одна з пасажирок.
Постраждалу кілька пасажирів заспокоювали неподалік маршрутки.
Судячи з коментарів, інцидент трапився в 168 маршрутці.
Відео можна подивитися за посиланням тут.
Користувачі мережі в шоці від події і активно обговорюють конфлікт:
- Мало дали
- Навіщо нам зоопарк?
- Це все 168 винна.
- Треба було ще за це штраф накласти. Вийшов би страйк у мужика.
- Дід - красава. Каратист по ходу в минулому
- Запрягти це все бидло бухе і катати туристів по Дерибасівській. Більше толку.
Раніше ми писали, що у маршрутці Києва на гарячому спіймали кульгавого кишенькового злодія і акуратно поклали на траву.
Також повідомлялося, що київський маршрутник насмішив умовами перевезення.