В Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку (відео)

В Одесі ввечері 16 серпня стався інцидент на одній із зупинок маршрутного таксі. Пасажири натовпом накинулися і побили чоловіка, який штовхнув ногою жінку, що виходила з салону.

Про це повідомляє місцевий канал Одеса INFO.

"Мужик штовхнув ногою жінку, коли вона виходила з маршрутки. Потім його витягли і почали вершити самосуд", - підписано відео.

На кадрах видно вже завершення конфлікту - розборки, крики. А сам винуватець інциденту стрімко віддаляється, перебігаючи на червоний проїжджу частину.

"Героя" чим тільки не били - руками, ногами, по голові, тулубу, ногах. На прощання він отримав ще пару стусанів.

Скріншот: в Одесі сталася бійка в маршрутці

"Його розчленувати треба, мерзоту!" - вигукувала одна з пасажирок.

Постраждалу кілька пасажирів заспокоювали неподалік маршрутки.

Судячи з коментарів, інцидент трапився в 168 маршрутці.

Відео можна подивитися за посиланням тут.

Користувачі мережі в шоці від події і активно обговорюють конфлікт: