В одеському ресторані в дитячій зоні на 3-річного хлопчика впали скляні двері

В Одесі в ресторані сталася НП - в дитячій кімнаті в закладі на маленьких відвідувачів впали скляні двері. В результаті події постраждав 3-річний хлопчик, і на місце викликали "швидку допомогу".

Про це 26 серпня передали в Telegram-каналі " Новини Одеса ".

За словами мами малюка, її син отримав глибокі порізи на руках і багато дрібних - на тілі.

Інцидент трапився в ресторані "Море" в районі Фонтанки.

Що стало причиною, що двері раптово впали, залишається невідомим. При обваленні скло розсипалося на дрібні осколки. Після цього співробітники закладу поспішили їх зібрати та винести. Гості ресторану, своєю чергою, швидко вивели своїх дітей із закладу.

Як зазначає мама постраждалого хлопчика, адміністрація ресторану звинуватила в падінні дверей самого малюка. Також жінка додала, що на їхній бік стали й медики невідкладної допомоги, які прибули на виклик.

"Швидка і заклад звинуватили дитину в тому, що сталося, і відмовилися оплатити послуги швидкої допомоги. Диво просто що ніхто не загинув", - йдеться в публікації.

Відео: в Одесі в ресторані в дитячій кімнаті впали скляні двері на маленького хлопчика

На сайті ресторану вказується, що в "обладнаній захоплюючій дитячій кімнаті" за дітьми відвідувачів "доглядає кваліфікована няня".

Користувачі мережі активно обговорюють випадок в ресторані, і висловлюють подив, як трирічна дитина могла повалити скляні двері.