ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В одеському ресторані в дитячій зоні на 3-річного хлопчика впали скляні двері

Новость на русском →
Одеса, Четвер 26 серпня 2021 23:01
В одеському ресторані в дитячій зоні на 3-річного хлопчика впали скляні двері Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в ресторані сталася НП - в дитячій кімнаті в закладі на маленьких відвідувачів впали скляні двері. В результаті події постраждав 3-річний хлопчик, і на місце викликали "швидку допомогу".

Про це 26 серпня передали в Telegram-каналі "Новини Одеса".

За словами мами малюка, її син отримав глибокі порізи на руках і багато дрібних - на тілі.

Інцидент трапився в ресторані "Море" в районі Фонтанки.

Що стало причиною, що двері раптово впали, залишається невідомим. При обваленні скло розсипалося на дрібні осколки. Після цього співробітники закладу поспішили їх зібрати та винести. Гості ресторану, своєю чергою, швидко вивели своїх дітей із закладу.

Як зазначає мама постраждалого хлопчика, адміністрація ресторану звинуватила в падінні дверей самого малюка. Також жінка додала, що на їхній бік стали й медики невідкладної допомоги, які прибули на виклик.

"Швидка і заклад звинуватили дитину в тому, що сталося, і відмовилися оплатити послуги швидкої допомоги. Диво просто що ніхто не загинув", - йдеться в публікації.

Відео: в Одесі в ресторані в дитячій кімнаті впали скляні двері на маленького хлопчика

На сайті ресторану вказується, що в "обладнаній захоплюючій дитячій кімнаті" за дітьми відвідувачів "доглядає кваліфікована няня".

Користувачі мережі активно обговорюють випадок в ресторані, і висловлюють подив, як трирічна дитина могла повалити скляні двері.

  • Можна сміливо звинувачувати заклад, оскільки я особисто працював з бригадою будівельників, які робили там ремонт, робили за копійки й господареві було глибоко пофіг на якість.
  • Як, блін, 3-річна дитина може зламати скляні двері, вона що на соплях висить?
  • А порізи не такі вже й глибокі, бачив це своїми очима, просто більше кіпішу навколо було і переляканих батьків...

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі дитина отримала опіки через знамениту скульптуру, до якої доторкнулася при падінні, після чого малюка забрала "швидка".

Раніше повідомлялося, що у коледжі Рівного під час нагородження студентів впало вікно, і в результаті постраждали дві дівчинки-підлітка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ресторани
LITE
Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відео
Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відео