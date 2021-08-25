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В Одессе ребенок получил ожоги из-за знаменитой скульптуры: малыша забрала "скорая"

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Одесса, Среда 25 августа 2021 07:59
В Одессе ребенок получил ожоги из-за знаменитой скульптуры: малыша забрала "скорая" Коллаж РБК-Украина: в Одесе мальчик обжегся от прикосновения к скульптуре
Автор: Владимир Костырин

В Одессе маленький мальчик сильно обжегся о металл скульптурной композиции в городском саду, который на открытом солнце в жаркую погоду очень нагрелся. Пострадавшего малыша на "скорой помощи" увезли в больницу, где медики диагностировали у ребенка ожоги 2-й степени.

Об инциденте рассказала мама мальчика в своем Facebook.

По словам Виктории Викулевской, ее сын вырвался из рук бабушки, когда они находились в Горсаду возле знаменитого памятника "Одесское время", и побежал к фигурке собачки и других персонажей на этой композиции, сделанных из бронзы.

Внезапно мальчик оступился и упал на четвереньки как раз на металлическое основание скульптуры.

В Одессе ребенок получил ожоги из-за знаменитой скульптуры: малыша забрала &quot;скорая&quot;

Бронзовые скульптуры и металлическое основание памятника "Одесское время" сильно нагреваются на солнце (фото: hotelribas.com)

"В итоге ожоги на всех 4 конечностях второй степени. Пришлось вызвать "скорую"", - пишет женщина.

Травмы у мальчика на пальцах рук и ладонях и около коленок она показала на фото. Снимки можно посмотреть по этой ссылке.

Одесситка предупредила всех родителей, которые собираются прогуливаться возле этого памятника, чтобы были осторожнее, иначе ситуация может повториться.

"Берегите себя и своих родных!" - резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге ребенок получил травму позвоночника в парке развлечений.

Также мы писали о том, что недавно во Львове мать сожгла младенцу рот препаратом, который посоветовал педиатр.

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