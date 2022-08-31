В одесском ресторане повесили карту мира без России: фото понравилось сети

Такое решение работников заведения пришлось по душе не только посетителям, но и пользователям в сети, которые увидели карту.

На фото можно увидеть, что теперь гости ресторана могут есть свои блюда и смотреть на карту без России.

На стене деревянные кусочки разных цветов указывали на то или иное государство, которые граничат между собой. Такая карта, на которой нет РФ, очень понравилась украинцам.

В одесском кафе повесили карту мира, на которой нет России (facebook.com/peterodua)

В комментариях пользователи в шутку пишут, что если бы России не было бы на карте Земли, то ее бы заменил океан.

Куда-то исчезла будущая украинская колония;

Хорошее море на востоке Украины;

Какой красивый серый океан;

Какая красивая карта;

Просто не стали обозначать бензоколонку, бывает.

Кроме того, в комментариях пользователи опубликовали фото, на котором показали карту в одном из одесских отелей в 2019 году. Место, где должна была быть Россия, заменили надписью "404". Отметим, что такое используют для того, чтобы указать на ошибку.

В Одессе с карты мира забрали Россию (facebook.com/Paul Yergiyev)