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В одесском ресторане повесили карту мира без России: фото понравилось сети

В Одессе повесили карту мира без России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе в ресторане "Бенедикт" повесили деревянную карту мира, где каждая страна - отдельная частица. Из общей картины убрали только Россию.

Об этом в Facebook сообщил депутат Одесского городского совета.

Такое решение работников заведения пришлось по душе не только посетителям, но и пользователям в сети, которые увидели карту.

На фото можно увидеть, что теперь гости ресторана могут есть свои блюда и смотреть на карту без России.

На стене деревянные кусочки разных цветов указывали на то или иное государство, которые граничат между собой. Такая карта, на которой нет РФ, очень понравилась украинцам.

В одесском кафе повесили карту мира, на которой нет России (facebook.com/peterodua)

В комментариях пользователи в шутку пишут, что если бы России не было бы на карте Земли, то ее бы заменил океан.

  • Куда-то исчезла будущая украинская колония;
  • Хорошее море на востоке Украины;
  • Какой красивый серый океан;
  • Какая красивая карта;
  • Просто не стали обозначать бензоколонку, бывает.

Кроме того, в комментариях пользователи опубликовали фото, на котором показали карту в одном из одесских отелей в 2019 году. Место, где должна была быть Россия, заменили надписью "404". Отметим, что такое используют для того, чтобы указать на ошибку.

В Одессе с карты мира забрали Россию (facebook.com/Paul Yergiyev)

Ранее мы сообщали, что в Турции россиянку отказались везти шесть таксистов.

Также россиянка расплакалась, потому что ей и ее семье не дали визу в Германию.

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Одесса