В одесском ресторане повесили карту мира без России: фото понравилось сети

В Одессе в ресторане "Бенедикт" повесили деревянную карту мира, где каждая страна - отдельная частица. Из общей картины убрали только Россию.
Об этом в Facebook сообщил депутат Одесского городского совета.
Такое решение работников заведения пришлось по душе не только посетителям, но и пользователям в сети, которые увидели карту.
На фото можно увидеть, что теперь гости ресторана могут есть свои блюда и смотреть на карту без России.
На стене деревянные кусочки разных цветов указывали на то или иное государство, которые граничат между собой. Такая карта, на которой нет РФ, очень понравилась украинцам.
В комментариях пользователи в шутку пишут, что если бы России не было бы на карте Земли, то ее бы заменил океан.
Кроме того, в комментариях пользователи опубликовали фото, на котором показали карту в одном из одесских отелей в 2019 году. Место, где должна была быть Россия, заменили надписью "404". Отметим, что такое используют для того, чтобы указать на ошибку.
Ранее мы сообщали, что в Турции россиянку отказались везти шесть таксистов.
Также россиянка расплакалась, потому что ей и ее семье не дали визу в Германию.