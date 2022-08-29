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"Меня высадили": в Турции россиянку отказались везти шесть таксистов

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Турция, Понедельник 29 августа 2022 09:40
"Меня высадили": в Турции россиянку отказались везти шесть таксистов В Турции показывают свое отношение к россиянам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во всем мире продолжают показывать свое отношение к россиянам. Об очередной ситуации рассказала гражданка РФ, которую в Турции не захотели везти к месту назначения таксисты.

О данном факте рассказали в одном из Telegram-каналов.

Детали происшествия с россиянкой

Как оказалось, россиянку не хотел везти ни один таксист из-за того, что она из РФ. Уже ни для кого в мире не секрет, что это страна-агрессор.

Девушка сообщила, что шесть машин такси отказались ее взять.

"Я где-то в гетто у меня 3% зарядки. Меня высадили из такси потому что я русская и он не хочет меня везти. До ребят идти 30 минут пешком в гору. 6 такси отказались меня везти 10 минут за 400 лир. Сижу, жду ребят, когда они дойдут до меня", - написала возмущенная гражданка России.

Свой пост она закончила словами "Ненавижу Турцию".

&quot;Меня высадили&quot;: в Турции россиянку отказались везти шесть таксистовРоссиянку в Турции отказались подвозить таксисты (фото: t.me/gensyka/3884)

Отметим, что до этого происшествия девушка восхищалась Турцией и ее дешевой едой.

"Порция огромная. И так вкусно я никогда не ела, кто будет в Турции, берите это место на заметку", - сообщала она.

Как мы сообщали ранее, россияне в ЕС массово "косят" под украинцев. Они скупают обложки на паспорт и учат приветствия.

Кроме того, железный занавес для россиян начал опускаться и многие страны стали разными способами отказывать гражданам РФ в визитах.

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