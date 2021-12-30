Одесские патрульные показали видео погони со стрельбой за пьяным водителем, который сбил "копа"

Также было опубликовано видео самого преследования со стрельбой, что происходило рано утром.

Как говорится в публикации, правоохранители получили сообщение о том, что на улице Академика Королева мужчина в нетрезвом состоянии садится за руль. Когда "копы" остановили водителя микроавтобуса, тот закрылся в своем Volkswagen и не желал выходить, игнорировал требования патрульных.

Затем вдавил педаль газа и рванул наутек, совершив при этом наезд на "копа".

"Следовательно в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" (Применение огнестрельного оружия), инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. Мужчина отказался проходить осмотр на состояние алкогольного опьянения на месте остановки и в медицинском учреждении.

Также правоохранители обнаружили у него предметы, похожие на травку и трубку для ее курения.

"На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям мужчины", - рассказали патрульные.

Видео: в Одессе патрульные со стрельбой задержали водителя микроавтобуса, который сбил "копа"