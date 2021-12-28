ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В одесском бильярдном клубе мужчина устроил стрельбу: есть погибший и раненый

Новина українською →
Украина, Вторник 28 декабря 2021 23:49
В одесском бильярдном клубе мужчина устроил стрельбу: есть погибший и раненый Фото: в одесском бильярдном клубе произошла стрельба (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

В Одессе в бильярдном клубе на улице Посмитного мужчина устроил стрельбу и ранил двоих человек. В результате один из раненых погиб, второго успели доставить в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперты.

Полицейские установили предполагаемого злоумышленника, он задержан. Правоохранители изъяли у него оружие.

В одесском бильярдном клубе мужчина устроил стрельбу: есть погибший и раненый

В одесском бильярдном клубе мужчина устроил стрельбу: есть погибший и раненый

Также известно, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В одесском бильярдном клубе мужчина устроил стрельбу: есть погибший и раненый

По данным местного издания "Думская", речь идет о бильярдном клубе "Арена". Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что подозреваемый является гражданином Азербайджана. Он зашел в клуб и сразу начал стрелять.

Напомним, что в Харькове на рынке произошел неприятный инцидент. Трое мужчин сначала устроили драку, а после один из них достал оружие и начал стрелять.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука
Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа