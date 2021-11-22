Во Львовской области пострадали четверо правоохранителей во время погони за нарушителем ПДД

Во Львовской области нарушитель ПДД повредил два патрульных автомобиля во время погони за ним. Четверо сотрудников полиции получили телесные повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Национальной полиции.

На автодороге между городом Городок и селом Бартатов Львовской области, игнорируя требования об остановке, водитель автомобиля "Рено Дастер" увеличил скорость и начал убегать от правоохранителей. Во время погони злоумышленник повредил два патрульных автомобиля, в результате чего четверо полицейских получили телесные повреждения.

"Вскоре патрульные полицейские остановили водителя-нарушителя на окраине села Стоянке Яворивского района. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность водителя, 35 - летнего жителя Яворивского района", - пишет пресс-служба.

Задержанный отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного Кодекса Украины, водителю "Рено Дастер" грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: во Львовской области водитель повредил два служебных автомобиля во время погони за ним (фото facebook.com/MVS.LVIV)