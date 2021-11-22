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Во Львовской области пострадали четверо правоохранителей во время погони за нарушителем ПДД

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Понедельник 22 ноября 2021 19:48
Во Львовской области пострадали четверо правоохранителей во время погони за нарушителем ПДД Фото: во Львовской области водитель повредил два служебных автомобиля во время погони за ним (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области нарушитель ПДД повредил два патрульных автомобиля во время погони за ним. Четверо сотрудников полиции получили телесные повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Национальной полиции.

На автодороге между городом Городок и селом Бартатов Львовской области, игнорируя требования об остановке, водитель автомобиля "Рено Дастер" увеличил скорость и начал убегать от правоохранителей. Во время погони злоумышленник повредил два патрульных автомобиля, в результате чего четверо полицейских получили телесные повреждения.

"Вскоре патрульные полицейские остановили водителя-нарушителя на окраине села Стоянке Яворивского района. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность водителя, 35 - летнего жителя Яворивского района", - пишет пресс-служба.

Задержанный отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного Кодекса Украины, водителю "Рено Дастер" грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: во Львовской области водитель повредил два служебных автомобиля во время погони за ним (фото facebook.com/MVS.LVIV)

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