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Одесские патрульные показали видео погони со стрельбой за пьяным водителем, который сбил "копа"

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Одесса, Четверг 30 декабря 2021 13:29
Одесские патрульные показали видео погони со стрельбой за пьяным водителем, который сбил "копа" Коллаж РБК-Украина: в Одессе патрульные со стрельбой гнались за водителем
Автор: Владимир Костырин

В Одессе патрульные полицейские гнались за водителем микроавтобуса с признаками опьянения, который, пытаясь скрыться, сбил одного из правоохранителей и даже не притормозил. "Копы" в итоге прострелили колеса в авто нарушителя, и только так транспортное средство было остановлено.

Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Также было опубликовано видео самого преследования со стрельбой, что происходило рано утром.

Как говорится в публикации, правоохранители получили сообщение о том, что на улице Академика Королева мужчина в нетрезвом состоянии садится за руль. Когда "копы" остановили водителя микроавтобуса, тот закрылся в своем Volkswagen и не желал выходить, игнорировал требования патрульных.

Затем вдавил педаль газа и рванул наутек, совершив при этом наезд на "копа".

"Следовательно в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" (Применение огнестрельного оружия), инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. Мужчина отказался проходить осмотр на состояние алкогольного опьянения на месте остановки и в медицинском учреждении.

Также правоохранители обнаружили у него предметы, похожие на травку и трубку для ее курения.

"На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям мужчины", - рассказали патрульные.

Видео: в Одессе патрульные со стрельбой задержали водителя микроавтобуса, который сбил "копа"

Напомним, недавно под Львовом пострадали четверо правоохранителей во время погони за нарушителем ПДД.

Также сообщалось, что на днях в одесском бильярдном клубе мужчина устроил стрельбу, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен.

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