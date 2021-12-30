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Одеські патрульні показали відео погоні зі стріляниною за п'яним водієм, який збив "копа"

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Одеса, Четвер 30 грудня 2021 13:29
Одеські патрульні показали відео погоні зі стріляниною за п'яним водієм, який збив "копа" Колаж РБК-Україна: в Одесі патрульні зі стріляниною гналися за водієм
Автор: Володимир Костирін

В Одесі патрульні поліцейські гналися за водієм мікроавтобуса з ознаками сп'яніння, який, намагаючись втекти, збив одного з правоохоронців і навіть не пригальмував. "Копи" в результаті прострелили колеса в авто порушника, і тільки так транспортний засіб було зупинено.

Про це 30 грудня повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеської області.

Також було опубліковано відео самого переслідування зі стріляниною, що відбувалося рано вранці.

Як йдеться у публікації, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова чоловік у нетверезому стані сідає за кермо. Коли "копи" зупинили водія мікроавтобуса, той закрився у своєму Volkswagen і не бажав виходити, ігнорував вимоги патрульних.

Потім втиснув педаль газу і рвонув навтьоки, здійснивши при цьому наїзд на "копа".

"Відтак відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" (Застосування вогнепальної зброї), інспектор здійснив кілька пострілів по колесах автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримали. Чоловік відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки та в медичному закладі.

Також правоохоронці виявили у нього предмети, схожі на травку і трубку для її куріння.

"На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП. Наразі всі обставини пригоди встановлюють слідчі, які нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка", - розповіли патрульні.

Відео: в Одесі патрульні зі стріляниною затримали водія мікроавтобуса, який збив "копа"

Нагадаємо, нещодавно під Львовом постраждали четверо правоохоронців під час погоні за порушником ПДР.

Також повідомлялося, що днями в одеському більярдному клубі чоловік вчинив стрілянину, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна була поранена.

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