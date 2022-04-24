Одесситка заявила, что "шапочка из фольги" спасла ее жизнь во время обстрелов (видео)

Женщина получила несколько неопасных ранений - плеча и руки.

"Сегодня мы с девочками решили навести красоту и пошли в парикмахерскую. И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир", - рассказывает она.

Она говорит, что ее спасло стечение обстоятельств. Мастер только-только закончила покраску.

"Я была в этой смешной шапочке из фольги... И как бы смешно это не звучало, вот эта смешная шапочка из фольги, она меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, я столько осколков вытрясла", - добавила девушка.