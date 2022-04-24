RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одеситка заявила, що "шапочка з фольги" врятувала її життя під час обстрілів (відео)

Колаж РБК-Україна: одеситка заявила, що "шапочка з фольги" врятувала її життя під час обстрілу
Автор: Світлана Мащенко

Дівчина з Одеси розповіла, як шапочка з фольги врятувала її життя під час ракетних обстрілів 23 квітня. У цей день одеситка пішла в перукарню на фарбування і саме туди і "прилетіло".

Відео з розповіддю дівчини з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

Жінка отримала кілька некритичних поранень - плеча і руки.

"Сьогодні ми з дівчатами вирішили навести красу і пішли в перукарню. І саме в нашу перукарню прилетіла ракета. Спасибі тобі, руський мір", - розповідає вона.

Вона каже, що її врятував збіг обставин. Майстер тільки-тільки закінчила фарбування.

"Я була в цій смішний шапочці з фольги... І як би смішно це не звучало, ось ця смішна шапочка з фольги, вона мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу, я стільки осколків витрусила", - додала дівчина.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень 23 квітня, пошкоджено два житлових будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про 8 загиблих і два десятках поранених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса