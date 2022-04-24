Одеситка заявила, що "шапочка з фольги" врятувала її життя під час обстрілів (відео)

Дівчина з Одеси розповіла, як шапочка з фольги врятувала її життя під час ракетних обстрілів 23 квітня. У цей день одеситка пішла в перукарню на фарбування і саме туди і "прилетіло".
Відео з розповіддю дівчини з'явилося у місцевих Telegram-каналах.
Жінка отримала кілька некритичних поранень - плеча і руки.
"Сьогодні ми з дівчатами вирішили навести красу і пішли в перукарню. І саме в нашу перукарню прилетіла ракета. Спасибі тобі, руський мір", - розповідає вона.
Вона каже, що її врятував збіг обставин. Майстер тільки-тільки закінчила фарбування.
"Я була в цій смішний шапочці з фольги... І як би смішно це не звучало, ось ця смішна шапочка з фольги, вона мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу, я стільки осколків витрусила", - додала дівчина.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень 23 квітня, пошкоджено два житлових будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про 8 загиблих і два десятках поранених.