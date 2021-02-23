Одессит с большим размахом встретил жену из роддома, чем вызвал негодование в сети

В сети появился ролик, который сильно задел некоторых пользователей сети. Дело в том, что в Одессе мужчина решил с большим размахом поздравить свою жену с рождением дочери.

Видео поздравления одессита опубликовали в группе "Одесса как она есть" в Facebook .

Мужчина тщательно продумал все нюансы своего поздравления. Он заказал на бигборде поздравление для своей супруги, на котором написано "Кашик, дякую за дочку!".

Автомобили, которые приехали в роддом были обклеены детской тематикой и сердечками. Перед дверьми роддома расстелили красную дорожку, и когда счастливая пара вышла с ребенком на руках, то посыпались блестки.

На улице счастливых родителей уже ожидала толпа близких и друзей с цветами. По дороге домой на площади 10-го Апреля для пары играли музыканты.

Паркинг дома украсили множеством шариков розового цвета. Кроме того, там также танцевали балерины. В квартире также было много шариков и розовых роз. Вечером в честь этого значимого для семьи события запустили салют.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

При этом некоторые пользователи сети не оценили это, и считают, что такие большие деньги можно было бы потратить на что-то другое. К примеру, спасти какого-то ребенка. Другие же порадовались за пару.