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Одессит с большим размахом встретил жену из роддома, чем вызвал негодование в сети

Новина українською → Одесса, Вторник 23 февраля 2021 17:19
Одессит с большим размахом встретил жену из роддома, чем вызвал негодование в сети В Одессе мужчина роскошно встретил жену из роддома (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

В сети появился ролик, который сильно задел некоторых пользователей сети. Дело в том, что в Одессе мужчина решил с большим размахом поздравить свою жену с рождением дочери.

Видео поздравления одессита опубликовали в группе "Одесса как она есть" в Facebook.

Мужчина тщательно продумал все нюансы своего поздравления. Он заказал на бигборде поздравление для своей супруги, на котором написано "Кашик, дякую за дочку!".

Автомобили, которые приехали в роддом были обклеены детской тематикой и сердечками. Перед дверьми роддома расстелили красную дорожку, и когда счастливая пара вышла с ребенком на руках, то посыпались блестки.

На улице счастливых родителей уже ожидала толпа близких и друзей с цветами. По дороге домой на площади 10-го Апреля для пары играли музыканты.

Паркинг дома украсили множеством шариков розового цвета. Кроме того, там также танцевали балерины. В квартире также было много шариков и розовых роз. Вечером в честь этого значимого для семьи события запустили салют.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

При этом некоторые пользователи сети не оценили это, и считают, что такие большие деньги можно было бы потратить на что-то другое. К примеру, спасти какого-то ребенка. Другие же порадовались за пару.

  • Хорошо, но лучше бы помогли какому-то ребенку вылечиться, это был бы пиар;
  • Букеты завянут через неделю, а на эти деньги можно спасти больную такую же ребенка!
  • А кто-то собирает деньги на операцию или еще что-то важное даже для детей. Ребенок сейчас не оценит этого, а папа с мамой попиарились;
  • Все равно. Кто бы что не писал и не говорил каждая из нас была бы не против такой выписки из роддома;
  • Красиво... респект мужчине. Любит и ценит жену. Пусть и жена наслаждается вниманием, ведь после родов хочется чтоб муж оценил пережитые женщиной муки, ведь роды не простой и не легкий процесс! Он показал, как ценит, что она ему дочку родила! Круто, молодцы ребята. Я бы честно тоже так хотела. Но у меня все было скромно, но рада за других таких женщин, где муж так круто встречает! Не завидую, радуюсь и респект папе. Здоровья маме и малышке:
  • Почему бы и нет?! Если позволяют финансы, почему не превратить в сказку хотя бы знаменательные дни в жизни?! Будет что вспомнить живем один раз!!! Люди зависть - это ужасно! Лучше порадоваться и поздравить!

Напомним, пост про ученика из Днепра "подорвал" сеть.

Мы также писали о том, что в Харькове молодая девушка разделась в метро и попала на видео.

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