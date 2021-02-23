Одессит с большим размахом встретил жену из роддома, чем вызвал негодование в сети
В сети появился ролик, который сильно задел некоторых пользователей сети. Дело в том, что в Одессе мужчина решил с большим размахом поздравить свою жену с рождением дочери.
Видео поздравления одессита опубликовали в группе "Одесса как она есть" в Facebook.
Мужчина тщательно продумал все нюансы своего поздравления. Он заказал на бигборде поздравление для своей супруги, на котором написано "Кашик, дякую за дочку!".
Автомобили, которые приехали в роддом были обклеены детской тематикой и сердечками. Перед дверьми роддома расстелили красную дорожку, и когда счастливая пара вышла с ребенком на руках, то посыпались блестки.
На улице счастливых родителей уже ожидала толпа близких и друзей с цветами. По дороге домой на площади 10-го Апреля для пары играли музыканты.
Паркинг дома украсили множеством шариков розового цвета. Кроме того, там также танцевали балерины. В квартире также было много шариков и розовых роз. Вечером в честь этого значимого для семьи события запустили салют.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
При этом некоторые пользователи сети не оценили это, и считают, что такие большие деньги можно было бы потратить на что-то другое. К примеру, спасти какого-то ребенка. Другие же порадовались за пару.
- Хорошо, но лучше бы помогли какому-то ребенку вылечиться, это был бы пиар;
- Букеты завянут через неделю, а на эти деньги можно спасти больную такую же ребенка!
- А кто-то собирает деньги на операцию или еще что-то важное даже для детей. Ребенок сейчас не оценит этого, а папа с мамой попиарились;
- Все равно. Кто бы что не писал и не говорил каждая из нас была бы не против такой выписки из роддома;
- Красиво... респект мужчине. Любит и ценит жену. Пусть и жена наслаждается вниманием, ведь после родов хочется чтоб муж оценил пережитые женщиной муки, ведь роды не простой и не легкий процесс! Он показал, как ценит, что она ему дочку родила! Круто, молодцы ребята. Я бы честно тоже так хотела. Но у меня все было скромно, но рада за других таких женщин, где муж так круто встречает! Не завидую, радуюсь и респект папе. Здоровья маме и малышке:
- Почему бы и нет?! Если позволяют финансы, почему не превратить в сказку хотя бы знаменательные дни в жизни?! Будет что вспомнить живем один раз!!! Люди зависть - это ужасно! Лучше порадоваться и поздравить!
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