Одесит з великим розмахом зустрів дружину з пологового будинку, чим викликав обурення в мережі
У мережі з'явився ролик, який сильно зачепив деяких користувачів мережі. Справа в тому, що в Одесі чоловік вирішив з великим розмахом привітати свою дружину з народженням дочки.
Відео привітання одесита опублікували в групі "Одесса как она есть" в Facebook.
Чоловік ретельно продумав всі нюанси свого привітання. Він замовив на бігборді вітання для своєї дружини, на якому написано "Кашик, дякую за доньку!".
Автомобілі, які приїхали в пологовий будинок були обклеєні дитячою тематикою і сердечками. Перед дверима пологового будинку розстелили червону доріжку, і коли щаслива пара вийшла з дитиною на руках, то посипалися блискітки.
На вулиці щасливих батьків вже чекала юрба близьких і друзів з квітами. По дорозі додому на площі 10-го Квітня для пари грали музиканти.
Паркінг будинку прикрасили безліччю кульок рожевого кольору. Крім того, там також танцювали балерини. У квартирі також було багато кульок і рожевих троянд. Ввечері на честь цього важливого для сім'ї події запустили салют.
Відео можна подивитися за цим посиланням.
При цьому деякі користувачі мережі не оцінили це, і вважають, що такі великі гроші можна було б витратити на щось інше. Приміром, врятувати якусь дитину. Інші ж пораділи за пару.
- Добре, але краще б допомогли якійсь дитині вилікуватися, це був би піар;
- Букети зів'януть через тиждень, а на ці гроші можна врятувати хвору таку ж дитину!
- А хтось збирає гроші на операцію чи ще щось важливе навіть для дітей. Дитина зараз цього не оцінить, а тато з мамою попіарилися;
- Все одно. Хто б що не писав і не говорив кожна з нас була б не проти такої виписки з пологового будинку;
- Красиво... респект чоловікові. Любить і цінує дружину. Нехай і дружина насолоджується увагою, адже після пологів хочеться, щоб чоловік оцінив пережиті жінкою муки, адже пологи не простий і не легкий процес! Він показав, як цінує, що вона йому народила доньку! Круто, молодці хлопці. Я б чесно теж так хотіла. Але у мене все було скромно, але рада за інших таких жінок, де чоловік так круто зустрічає! Не заздрю, радію і респект папі. Здоров'я мамі й дитині:
- Чому б і ні?! Якщо фінанси дозволяють, чому не перетворити в казку хоча б знаменні дні в житті?! Буде що згадати живемо один раз!!! Люди заздрість - це жахливо! Краще порадіти і привітати!
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