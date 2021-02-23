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Одесит з великим розмахом зустрів дружину з пологового будинку, чим викликав обурення в мережі

Новость на русском → Одеса, Вівторок 23 лютого 2021 17:19
Одесит з великим розмахом зустрів дружину з пологового будинку, чим викликав обурення в мережі В Одесі чоловік розкішно зустрів дружину з пологового будинку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У мережі з'явився ролик, який сильно зачепив деяких користувачів мережі. Справа в тому, що в Одесі чоловік вирішив з великим розмахом привітати свою дружину з народженням дочки.

Відео привітання одесита опублікували в групі "Одесса как она есть" в Facebook.

Чоловік ретельно продумав всі нюанси свого привітання. Він замовив на бігборді вітання для своєї дружини, на якому написано "Кашик, дякую за доньку!".

Автомобілі, які приїхали в пологовий будинок були обклеєні дитячою тематикою і сердечками. Перед дверима пологового будинку розстелили червону доріжку, і коли щаслива пара вийшла з дитиною на руках, то посипалися блискітки.

На вулиці щасливих батьків вже чекала юрба близьких і друзів з квітами. По дорозі додому на площі 10-го Квітня для пари грали музиканти.

Паркінг будинку прикрасили безліччю кульок рожевого кольору. Крім того, там також танцювали балерини. У квартирі також було багато кульок і рожевих троянд. Ввечері на честь цього важливого для сім'ї події запустили салют.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

При цьому деякі користувачі мережі не оцінили це, і вважають, що такі великі гроші можна було б витратити на щось інше. Приміром, врятувати якусь дитину. Інші ж пораділи за пару.

  • Добре, але краще б допомогли якійсь дитині вилікуватися, це був би піар;
  • Букети зів'януть через тиждень, а на ці гроші можна врятувати хвору таку ж дитину!
  • А хтось збирає гроші на операцію чи ще щось важливе навіть для дітей. Дитина зараз цього не оцінить, а тато з мамою попіарилися;
  • Все одно. Хто б що не писав і не говорив кожна з нас була б не проти такої виписки з пологового будинку;
  • Красиво... респект чоловікові. Любить і цінує дружину. Нехай і дружина насолоджується увагою, адже після пологів хочеться, щоб чоловік оцінив пережиті жінкою муки, адже пологи не простий і не легкий процес! Він показав, як цінує, що вона йому народила доньку! Круто, молодці хлопці. Я б чесно теж так хотіла. Але у мене все було скромно, але рада за інших таких жінок, де чоловік так круто зустрічає! Не заздрю, радію і респект папі. Здоров'я мамі й дитині:
  • Чому б і ні?! Якщо фінанси дозволяють, чому не перетворити в казку хоча б знаменні дні в житті?! Буде що згадати живемо один раз!!! Люди заздрість - це жахливо! Краще порадіти і привітати!

Нагадаємо, пост про учня з Дніпра "підірвав" мережу.

Ми також писали про те, що в Харкові молода дівчина роздяглася в метро і потрапила на відео.

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