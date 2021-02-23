Одесит з великим розмахом зустрів дружину з пологового будинку, чим викликав обурення в мережі

У мережі з'явився ролик, який сильно зачепив деяких користувачів мережі. Справа в тому, що в Одесі чоловік вирішив з великим розмахом привітати свою дружину з народженням дочки.

Чоловік ретельно продумав всі нюанси свого привітання. Він замовив на бігборді вітання для своєї дружини, на якому написано "Кашик, дякую за доньку!".

Автомобілі, які приїхали в пологовий будинок були обклеєні дитячою тематикою і сердечками. Перед дверима пологового будинку розстелили червону доріжку, і коли щаслива пара вийшла з дитиною на руках, то посипалися блискітки.

На вулиці щасливих батьків вже чекала юрба близьких і друзів з квітами. По дорозі додому на площі 10-го Квітня для пари грали музиканти.

Паркінг будинку прикрасили безліччю кульок рожевого кольору. Крім того, там також танцювали балерини. У квартирі також було багато кульок і рожевих троянд. Ввечері на честь цього важливого для сім'ї події запустили салют.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

При цьому деякі користувачі мережі не оцінили це, і вважають, що такі великі гроші можна було б витратити на щось інше. Приміром, врятувати якусь дитину. Інші ж пораділи за пару.