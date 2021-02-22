Этот пост про ученика из Днепра подорвал сеть: "продовжуйте, будь ласка, українською"

Ученик 11-го класса школы №11 города Днепра Михаил Пономаренко устроил невероятный разнос делегации представителей военных высших учебных заведений со всей Украины. Выпускник запретил им говорить со школьниками на русском языке и спровоцировал настоящий скандал.

По словам отца выпускника, неприятная ситуация произошла во время визита в школу представителей высших учебных военных заведений. В 11 класс делегация пришла на уроке математики. Все представители были в военной форме, и пришли агитировать школьников поступать на военную кафедру.

"Первым выступил представитель Львова. Мужчина на украинском языке (ломаном, как будто сам не со Львова, но дорога к хорошему украинскому языку лежит через плохой: так что, тут все хорошо). Следующий военный из Киева говорит: "если вы не против, то я перейду на русский". Класс молчит. Два учителя, которые присутствовали на презентации, молчат, а мой Михаил говорит: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском". Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все-таки украинском)", - написал Пономаренко.

Третьим выступал военный из Харькова, который также захотел делать презентацию на русском. И в ответ на его вопрос Михаил попросил продолжать на украинском. Военный отказался, и мальчик достал телефон и предупредил, что начнет снимать на видео.

"А вот принципиально буду по-русски, потому что ты достал телефон". "Да, принципиально, - говорит сын. – А вы сейчас действуете согласно с вашим статутом и Конституцией Украины или может вы представляете вооруженные силы рф?", - цитирует Пономаренко сына и добавляет, что харьковский военный тоже перешел на украинский язык.

Далее выступал военный из Днепра и передал слово кадету, который тоже захотел говорить на русском языке. Михаил снова отпарировал и попросил перейти на украинский язык. После этого на выпускника набросился представитель военкомата и начал мальчику хамить.

"Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может с тобой провести беседу, чтобы уважал старших и помалкивал?" – цитирует Пономаренко слова военных.

В классе воцарилась тишина, а потом Михаил, у которого КМС по боксу, подошел к гостям и заявил:

"Дядька, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут", - сказал мальчик.

После этого начался невероятный скандал, учительница предпочла не вмешиваться в ситуацию, а Михаил продолжил:

"Вы пришли в украинскую школу, вы представители украинских вышей, вы презентуете Вооруженные силы Украины! Не России! У вас нет уважения ни к языку, ни к Украине! Или же вы общаетесь на украинском, или кина не будет!"

Следующий военный выступил на украинском языке, а остальные ретировались. А Михаил на следующий день пришел к директору школы, чтобы узнать данные о гостях. К слову, директор школы провела воспитательную работу с учителями, беседу с военными и полностью поддержала позицию одиннадцатиклассника.

"Позвонив в военкомат, я узнал, что поводырь этого как в них записано "патриотического мероприятия" является представителем самарского районного военкомата старший офицер Кравец Юрий Алексеевич (справедливости ради сообщу, что сам он говорил на украинском, но уж с пантелесив выпрыгивал чтобы его коллеги в школе во время урока выступали на русском поскольку "они же гости"). В военкомате меня выслушали, приняли мои данные и пообещали, что Кравец позвонит мне. На момент публикации никто не звонил. Вопрос, какую же Украину мы собираемся построить с такими "военными" и "учителями". Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые не позорили своей формы и соблюдали бы своего устава и конституции Украины?!" – возмутился Пономаренко.

Эта история вызвала ажиотаж в сети, и пользователи поддержали действия школьника. Родителей Михаила поблагодарили за воспитание, а вот военных предложили уволить за такой позор.

Стоит отметить, что проверить достоверность данной истории нет возможности.