В Одессе жестоко избили ветерана АТО: возмущенные люди вышли на митинг (відео, фото)

Сам инцидент произошел на днях. Сейчас 36-летний пострадавший попал в больницу с телесными повреждениями.

В Одессе напали на ветерана АТО Евгения Кучинского (фото с Facebook-страницы Демьяна Ганула)

По словам Ганула, участника боевых действий на Донбассе, имеющего многие награды, избивал заместитель директора охранного агентства "Титан", а остальные наблюдали за происходящим.

Евгений в 2014-2015 годах был заместителем батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После окончания службы начал работать в международной компании в должности курьера.

Евгений Кучинский был избит в Одессе (фото с Facebook-страницы Демьяна Ганула)

"Даже если бы гипотетически произошло избиение не участника войны, на это все равно нельзя закрывать глаза. Бандиты должны знать свое место... Избиение нашего защитника расценивается как наступление на ветеранское движение города, а это - недопустимо. Патриотическое сообщество в состоянии дать по зубам тем, кто потерял чувство реальности", - пишет активист.

Также он опубликовал видео с места происшествия.

Видео: В Одессе избили ветерана АТО Евгения Кучинского на парковке средь бела дня

Правоохранители уже отреагировали на инцидент, который произошел на парковке возле многоэтажки на улице Генерала Бочарова. Было начато криминальное производство.

Как заявили в пресс-службе полиции Одесской области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции рассказали, что 35-летний мужчина бил ветерана, работающего курьером, в лицо.

"В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных потерпевшему телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что сегодня под офис охранной фирмы "Титан" пришли возмущенные граждане на акцию протеста из-за нападения на ветерана АТО. Отмечается, автомобиль сотрудников агентства был поврежден, и пробиты колеса.

"Когда случается несправедливость, общество реагирует, и это присуще свободному народу. Многие сегодня пришли в офис охраны "Титан", которые недавно били ветерана войны... Следует указать что от стыда авто "охраны" изменило внешность и совершило акт Сепуку, проколов себе колеса. Это только начало!" - рассказал Ганула.

В Одессе люди вышли на акцию под офис охранной компании, чей сотрудник избил ветерана АТО (фото с Facebook-страницы Демьяна Ганула)