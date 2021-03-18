В Одесі жорстоко побили ветерана АТО: обурені люди вийшли на мітинг (відео, фото)

Сам інцидент стався днями. Зараз 36-річний постраждалий потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями.

В Одесі напали на ветерана АТО Євгена Кучинського (фото з Facebook-сторінки Дем'яна Ганула)

За словами Ганула, учасника бойових дій на Донбасі, який має багато нагород, бив заступник директора охоронного агентства "Титан", а інші спостерігали за тим, що відбувається.

Євген у 2014-2015 роках був заступником батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Після закінчення служби почав працювати в міжнародній компанії на посаді кур'єра.

Євген Кучинський був побитий в Одесі (фото з Facebook-сторінки Дем'яна Ганула)

"Навіть якби гіпотетично відбулося побиття не учасника війни, на це все одно не можна закривати очі. Бандити мають знати своє місце... Побиття нашого захисника розцінюється як наступ на ветеранський рух міста, а це - недопустиме. Патріотична спільнота в змозі дати по зубах тим, хто втратив відчуття реальності", - пише активіст.

Також він опублікував відео з місця події.

Відео: В Одесі побили ветерана АТО Євгена Кучинського на парковці серед білого дня

Правоохоронці вже відреагували на інцидент, який стався на парковці біля багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова. Було розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили в прес-службі поліції Одеської області, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також у поліції розповіли, що 35-річний чоловік бив ветерана, який працює кур'єром, в обличчя.

"В рамках розпочатого виробництва призначена судово-медична експертиза, яка встановить ступінь тяжкості заподіяних потерпілому тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що сьогодні під офіс охоронної фірми "Титан" прийшли обурені громадяни на акцію протесту через напад на ветерана АТО. Зауважується, автомобіль співробітників агентства був пошкоджений, і пробиті колеса.

"Коли трапляється несправедливість суспільство миттєво реагує, і це притаманне вільному народу. Чимало людей сьогодні прийшли до офісу охорони "Титан", які нещодавно били ветерана війни.. Слід вказати що від сорому авто "охорони" змінило зовнішність і вчинила акт Сепуку, проколів собі колеса. Це тільки початок!" - розповів Ганула.

В Одесі люди вийшли на акцію під офіс охоронної компанії, чий співробітник побив ветерана АТО (фото з Facebook-сторінки Дем'яна Ганула)