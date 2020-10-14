ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве неадекват с ножом напал на молодого ветерана АТО на улице

Киев, Среда 14 октября 2020 20:00
В Киеве неадекват с ножом напал на молодого ветерана АТО на улице
Автомобиль скорой помощи (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Пострадавший находится в реанимации

В Киеве тяжело ранили участника ООС/АТО на Донбассе, после чего пострадавший был госпитализирован с ножевой раной в шею и попал в реанимацию.

Инцидент произошел 14 октября в Соломенском районе столицы. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook.

Молодой парень по имени Станислав сейчас находится в критическом состоянии - за его жизнь борются медики.

По словам Кличко, пострадавший - бывший участник боевых действий на Востоке - сейчас как волонтер политической партии УДАР раздавал на улице агитационные газеты.

В какой-то момент к волонтерам подошел мужчина и стал проявлять агрессию.

"Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею", - говорится в сообщении.

Также глава КГГА рассказал, что полиция уже задержала нападавшего.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В пресс-службе полиции Киева о происшествии пока ничего не сообщили.

Как мы писали ранее, сегодня под Черниговом руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дня.

Напомним, МВД запустило чат-бот для фиксации нарушений во время местных выборов в Украине. С помощью чат-бота украинцы смогут известить правоохранители о выявленном нарушении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киевнападениеинцидентножветеран АТО
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь