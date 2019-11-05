В Киеве маршрутчик цинично унижает женщин из АТО: фото "героя"

Водитель маршрутки (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве сообщили о водителе, который не верит, что у женщин может быть удостоверение участника боевых действий

В Киеве оскандалился водитель маршрутки, который насмехается над женщинами, которые служили в АТО. Мужчина не верит, что удостоверения настоящие и считает, что их купили. Об этой ситуации на маршруте №189 сообщил пользователь Twitter под ником CynicalRomantic. Также он опубликовал фото "героя" и предложил прославить его.

Водитель смеется над женщинами с УБД (twitter.com/valwinter1991)

"Вот этот "человек" - водитель маршрутки 189, Киев, любит высмеивать на всю маршрутку молодых женщин, которые показывают ему УБД – якобы, оно в них купленное, и в АТО они быть не могли", - написал под фото блогер.

Водитель смеется над женщинами с УБД (twitter.com/valwinter1991)

Пользователи сети отреагировали на водителя-хама в комментариях.

Я звісно розумію, що дівчина гарна, в макіяжі й при манікюрі... Він мабуть не бачив військових сводок з АТО, де такі ж гарні дівчата значаться серед загиблих... Мабуть він почуває себе Героєм, що принизив "шахрайку"..

Забрати ліцензію. Хам не може обслуговувати людей.

Скриншот комментариев ((twitter.com/valwinter1991)