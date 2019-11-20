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В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу: шокуюче відео

STYLERЖиття    20.11.2019 - 16:30
В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу: шокуюче відео
НП в Одесі: жінка випала з маршрутки на повному ходу (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі під час повороту з маршрутки вилетіла жінка

В Одесі стався неприємний інцидент з 38-річною жінкою, яка випала з маршрутки, коли вона повертала з вулиці Мельницької на Степову. Відео події з'явилося в мережі.

В результаті аварії потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, забитої черепно-мозкової травми та перелому правого стегна. Жінку госпіталізували до лікарні.

НП в Одесі: жінка випала з маршрутки на повному ходу (відео: YouTube)

Поліція з'ясовує причини інциденту. А ось користувачі мережі шоковані поведінкою свідків події. Багато людей обурені тим, що до жінки відразу ніхто не підійшов, щоб надати допомогу.

  • Очевидці прям відразу кинулися допомагати;
  • Пі**єц. Це поворот з Мельницької на Степову. Глядачі їй хоч допомогли?
  • Це жахливо!! Дівчата замість того, щоб допомогти, розбігаються в сторони...
  • Найсумніше в цій ситуації - це не маршрутка, а люди до ніг якої впала жінка!!! Мужик навіть рук не витягнув з кишень!!! Хоча якби це був мішок з картоплею, то зреагував би, напевно, миттєво!!!!
  • Дивлюся з жахом. Дно вже точно тепер пробито. Дівчині одужання;
  • Так, маршрутників давно каструвати пора, це не перший випадок в Одесі.

В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу: шокуюче відео

В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу: шокуюче відео

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Києві в маршрутки на повному ходу відпали колеса. Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда.

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