В Одессе женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила: эпичное видео
В Одессе пассажирка троллейбуса решила отдохнуть и расслабиться прямо в салоне общественного транспорта. Она улеглась и закурила, а потом еще и обругала полицейских, которые пытались ее вынести из троллейбуса.
Детали рассказали в выпуске ТСН. Ранок и показали эпичное видео инцидента.
На кадрах видео видно, что пассажирка троллейбуса удобно улеглась на сиденье, достала сигареты и закурила. Ей стали делать замечания другие пассажиры и водитель троллейбуса, но женщина на них не реагировала.
Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус и вызвать полицию. Связываться с нарушительницей самостоятельно не рискнули ни пассажиры, ни водитель троллейбуса.
Однако встреча с сотрудниками правоохранительных органов совершенно не испугала женщину и патрульные услышали от пассажирки нецензурную брань. А потом она кинула в полицейских окурок от сигареты.
Патрульный не выдержал и вместе с напарником подхватил пассажирку на руки и вытащил из салона троллейбуса.
А водитель транспортного средства не растерялась, сразу закрыла за ними дверь и уехала по своему маршруту.
А нарушительнице придется разбираться с полицией и вероятно – заплатить штраф за свое поведение.
В Одессе женщина закурила прямо в салоне троллейбуса
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