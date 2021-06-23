В Одесі жінка вляглася посеред тролейбуса і закурила: епічне відео

В Одесі пасажирка тролейбуса вирішила відпочити та розслабитися прямо в салоні громадського транспорту. Вона вляглася і закурила, а потім ще й облаяла поліцейських, які намагалися її винести з тролейбуса.

На кадрах відео видно, що пасажирка тролейбуса зручно вляглася на сидінні, дістала сигарети та закурила. Їй стали робити зауваження інші пасажири й водій тролейбуса, але жінка на них не реагувала.

Водієві не залишалося нічого іншого, як зупинити тролейбус і викликати поліцію. Зв'язуватися з порушницею самостійно не ризикнули ні пасажири, ні водій тролейбуса.

Однак зустріч зі співробітниками правоохоронних органів абсолютно не злякала жінку і патрульні почули від пасажирки нецензурну лайку. А потім вона кинула в поліцейських недопалок від сигарети.

Патрульний не витримав і разом з напарником підхопив пасажирку на руки та витягнув з салону тролейбуса.

А водій транспортного засобу не розгубилася, відразу закрила за ними двері та поїхала по своєму маршруту.

А порушниці доведеться розбиратися з поліцією і ймовірно – заплатити штраф за свою поведінку.

В Одесі жінка закурила прямо в салоні тролейбуса