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Под Киевом покупатель пощечинами усмирил двух дебоширов в супермаркете: эпичное видео

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Борисполь, Понедельник 07 июня 2021 08:35
Под Киевом покупатель пощечинами усмирил двух дебоширов в супермаркете: эпичное видео Коллаж РБК-Украина: В Борисполе покупатель усмирил двух дебоширов
Автор: Светлана Мащенко

В Борисполе в супермаркет зашло двое мужчин, которые стали дебоширить - распивали пиво прямо в торговом зале, вели себя хамски и не обращали внимания на замечания сотрудников магазина. Но нашелся покупатель, который быстро решил эту проблему.

Видео появилось в Telegram Киев Оперативный.

Сообщается, что инцидент случился в субботу, 5 июня в супермаркете "Фора".

"Двое отбитых и неадекватных мужчин зашли в торговый зал и прямо там начали распивать пиво. В ответ на замечание охранников - начали быковать. Быковали ровно до того момента, как все это не увидел адекватный человек, который быстро объяснил быдланам, что так вести недопустимо", - подписано видео.

На кадрах можно увидеть, как мужчина спортивного телосложения подходит к двум дебоширам, которые грубо выясняют отношения с охранником.

Сначала покупатель просит их вести себя адекватно - надеть маски, "перестать плеваться" и ругаться матом. Но до них не доходит. Затем мужчина развешивает каждому из "героев" по пощечине, после чего они буквально разлетаются в разные стороны.

Видео: В Борисполе покупатель наказал дебоширов (t.me/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника.

Также сообщалось, что в Киеве полуголый мужчина на коне заехал в супермаркет.

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