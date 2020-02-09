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В Одесі жінка з дитячою коляскою провалилася у величезну яму: усі подробиці

STYLERЖиття    09.02.2020 - 16:13
В Одесі жінка з дитячою коляскою провалилася у величезну яму: усі подробиці
Жінка з дитячим візочком (фото: РБК-Україна)

В Одесі жінка потрапила у триметрову яму разом з дитячою коляскою

В Одесі жінка з дитячою коляскою впала в триметрове провалля на тротуарі. Інцидент стався у Київському районі міста, де перетинаються Люстдорфська дорога і вулиця Олександра Невського.

Наталя розповіла, що вона намагалася проїхати з коляскою і дитиною, але через велику калюжу вирішила розвернути коляску, після чого впала в яму.

Поблизу нікого не було, так що жінці ніхто не допоміг. Коли вона вибралася назовні, то побачила куди вона провалилася і це її шокувало, адже, за словами жінки, яма була глибиною метра на три. Про це повідомляють "Факти".

В Одесі жінка з дитячою коляскою провалилася у величезну яму: усі подробиці

В Одесі жінка з коляскою провалилася у триметрову яму (фото: dumskaya.net)

Наталя зазначила, що яма також дуже широка, і в неї міг би провалитися навіть великий чоловік. Внизу ями проходить потік води. Жінці пощастило, що вона застрягла на трубі, і не впала на самий низ.

В Одесі жінка з дитячою коляскою провалилася у величезну яму: усі подробиці

В Одесі жінка з коляскою провалилася у триметрову яму (фото: dumskaya.net)

Потерпіла повідомила, що провалилася вдень. Наталія обурюється, чому яму ніхто не закрив, або не поставив огорожу. Крім того, після інциденту проблему так і не вирішили.

Охоронці автоцентру, який знаходиться біля цієї ями, розповіли, що вони викликали аварійні служби з цього приводу, але ніхто не приїжджав. Тому вони обгородили яму біло-червоною стрічкою.

Нагадаємо, що під Запоріжжям у ставку потонули троє п'ятирічних дітей, які прийшли гуляти на замерзлий водойм недалеко від будинку, але лід тріснув і обвалився.

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