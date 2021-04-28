В Одессе восьмиклассник забрызгал из баллончика учительницу во время урока: видео инцидента

В Одессе в школе №22 восьмиклассник забрызгал из баллончика учительницу математики прямо на уроке. Женщина получила ожог роговицы глаза, и ее госпитализировали.

На видео видно, как учительница подходит к ученику, о чем-то с ним говорит, и снимает на камеру. После этого школьник достает из рюкзака перцовый баллончик и распыляет его в лицо женщине.

Позже появилась информации, что он это сделал из-за того, что учитель вспомнила про его маму, которая умерла.

"У мальчика умерла мама месяц назад, и учительница пригрозила ему тем, что позвонит его матери и расскажет, как он себя ведет и срывает уроки, но вроде она не знала, что мамы уже нет", - говорится в сообщении.