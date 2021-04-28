В Одесі восьмикласник забризкав з балончика вчительку під час уроку: відео інциденту
В Одесі в школі №22 восьмикласник забризкав з балончика вчительку математики прямо на уроці. Жінка отримала опік рогівки ока, і її госпіталізували.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ху*вая Одесса".
На відео видно, як вчителька підходить до учня, про щось з ним говорить, і знімає на камеру. Після цього школяр дістає з рюкзака перцевий балончик і розпорошує його в обличчя жінці.
Пізніше з'явилася інформації, що він це зробив через те, що вчитель згадала про його маму, яка померла.
"У хлопчика померла мама місяць тому, і вчителька пригрозила йому тим, що подзвонить його матері і розповість, як він себе веде і зриває уроки, але начебто вона не знала, що мами вже немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українського журналіста Майкла Щура, справжнє ім'я якого Роман Вінтонів, у центрі Києва забризкали з балончика і побили. Інцидент стався минулого тижня на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.
Конфлікт стався з двома хлопцями, які були на самокатах, і не дотримувалися правил дорожнього руху.
Ми також писали про те, що українські школярі можуть продовжити навчання влітку 2021 року через пандемію коронавірусу та велику кількість канікул. Рішення про заняття влітку прийматиме сам навчальний заклад.