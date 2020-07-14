В Одессе ужесточили карантин: как теперь быть отдыхающим

В Одессе усилили карантин из-за COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Отдыхающие в Одессе теперь не смогут "гульнуть по полной"

В Одессе ужесточили карантин из-за новых вспышек COVID-19. Таким образом, многие отдыхающие, особенно, любители ночных развлечений, не смогут "гульнуть по полной" в Южной Пальмире.

Куда и когда не можно будет попасть в Одессе

Так, согласно документу на сайте Одесского горсовета, в курортном городе в частности запретили работу ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, ТРЦ, буфетов с 23:00 до 07:00.

Запрет на работу в такой промежуток времени действует также для учреждений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Местные власти и правоохранители особое внимание будут обращать на территорию побережья Одессы - именно заведения, расположенные на берегу моря, чаще всего нарушают карантин из-за коронавируса.

Также чиновники напомнили, что организаторы массовых спортивных мероприятий должны согласовывать проведения соревнований с управлением физической культуры и спорта Одесской областной государственной администрации.

Кроме того, в одесском горсовете ввели ограничения движения для большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования.

Напомним, что карантин в Украине хотят снова продлить.