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В Одессе ужесточили карантин

Одесса, Украина, Понедельник 13 июля 2020 22:40
В Одессе ужесточили карантин
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Ночным клубам и ресторанам запретили работать после 23:00

В Одессе городские власти приняли решение ужесточить карантин. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Так, в городе запрещена работа ночных клубов и заведений общественного питания с 23:00 до 07:00.

Ограничение касается также учреждений культуры (кроме кинотеатров).

Также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

Напомним, во Львовской области приняли решение ослабить карантин.

Кроме того, несмотря на снижение заболеваемости в Украине, семь регионов до сих пор не готовы к ослаблению карантина.

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