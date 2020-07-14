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В Одесі посилили карантин: як тепер бути відпочиваючим

Одеса, Вівторок 14 липня 2020 11:43
В Одесі посилили карантин: як тепер бути відпочиваючим
В Одесі посилили карантин через COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Відпочиваючі в Одесі тепер не зможуть "гульнути по повній"

В Одесі посилили карантин через нові спалахи COVID-19. Таким чином, багато відпочиваючих, особливо, любителі нічних розваг, не зможуть "гульнути по повній" в Південній Пальмірі.

Куди і коли не можна буде потрапити в Одесі

Так, згідно документу на сайті Одеської міськради, в курортному місті зокрема заборонили роботу нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кав'ярень, ТРЦ, буфетів з 23:00 до 07:00.

Заборона на роботу в такий проміжок часу діє також для закладів культури, крім кінотеатрів і крім діяльності по наданню послуг громадського харчування з адресної доставки замовлень і замовлень на винос.

Місцева влада і правоохоронці особливу увагу звертатимуть на територію узбережжя Одеси - саме заклади, розташовані на березі моря, найчастіше порушують карантин через коронавірус.

Також чиновники нагадали, що організатори масових спортивних заходів повинні погоджувати проведення змагань з управлінням фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, в одеській міськраді ввели обмеження руху великовагових транспортних засобів дорогами загального користування.

Нагадаємо, що карантин в Україні хочуть знову продовжити.

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