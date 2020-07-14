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Карантин в Украине хотят снова продлить: названа дата

Вторник 14 июля 2020 08:23
Карантин в Украине хотят снова продлить: названа дата
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Карантин в Украине могут продолжить после 31 июля

Карантин в Украине снова хотят продлить. В Минздраве назвали предполагаемую дату, рассказали, контролируемая ли ситуация с коронавирусом в стране, а также, что в первую очередь закроют в случае ужесточения мер.

Так, источник в Министерстве здравоохранения сообщили, что карантин могут продолжить после 31 июля еще на две недели, то есть до 14 августа, пишет "Сегодня".

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", - сообщили в Минздраве.

Ныне в ведомстве обсуждается также, в каком виде продлевать карантин. Речь идет про меры, которые оставят, и про те, что будут отменены. Вероятнее всего останутся требования к соблюдению социальной дистанции в общественных местах, а также меры, что касаются транспорта, в том числе и его обработка.

Если же ситуация в каком-либо регионе ухудшится, будет, прежде всего, остановлена работа спортзалов, стадионов.

Сложным остается и вопрос по началу нового учебного года в школах с 1 сентября.

"Мы со своей стороны подготовим инструкции для открытия стандартного обучения. Но прорабатываются абсолютно все варианты, в том числе и варианты дистанционного обучения. Мы понимаем, что оно не сможет заменить очное обучение, поэтому нужно обучить школы обеспечивать эпидемиологическую безопасность", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Украине действует адаптивный карантин из-за коронавируса. Он предусматривает, что каждый регион может ослаблять меры в зависимости от ситуации на месте. Так, в Одессе недавно ужесточили карантин, а вот Львовская область наоборот его ослабила.

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